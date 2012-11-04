中共十七届七中全会确认开除薄熙来和刘志军党籍

路透北京11月4日电---中国共产党十七届七中全会审议通过中纪委关於薄熙来严重违纪问题、关於刘志军严重违纪问题的审查报告,确认中央政治局今年分别作出的给予薄熙来、刘志军开除党籍的处分.

中国共产党第十七届中央委员会第七次全体会议公报称,全会确认中央政治局2012年9月28日作出的给予薄熙来开除党籍、2012年5月28日作出的给予刘志军开除党籍的处分.

9月28日,中共中央决定给予原重庆市委书记薄熙来开除党籍、开除公职处分(俗称"双开"),对其涉嫌犯罪问题及犯罪问题线索移送司法机关依法处理.之後最高人民检察院於10月末决定,依法对其立案侦查并采取强制措施.

中共中央政治局会议称,经查,薄熙来在担任大连市、辽宁省、商务部领导职务和中央政治局委员兼重庆市委书记期间,严重违反党的纪律,在王立军事件和薄谷开来故意杀人案件中滥用职权,犯有严重错误、负有重大责任;利用职权为他人谋利,直接和通过家人收受他人巨额贿赂.

同时利用职权、薄谷开来利用薄熙来的职务影响为他人谋利,其家人收受他人巨额财物;与多名女性发生或保持不正当性关系;违反组织人事纪律,用人失察失误,造成严重後果.此外,调查中还发现了薄熙来其他涉嫌犯罪问题线索.

今年2月6日,前重庆市副市长王立军私自进入美国驻成都总领事馆滞留,其反映2011年11月15日英国公民尼尔.伍德在重庆被发现死亡一案,公安机关高度重视.

此事亦牵出前重庆市委书记薄熙来涉嫌严重违纪案,中共中央决定停止薄熙来担任的中央政治局委员、中央委员职务,由中共中央纪律检查委员会对其立案调查.

8月20日,投毒杀害尼尔.伍德的主犯--薄熙来的妻子薄谷开来因故意杀人罪被法院判处死刑,缓期两年执行;从犯张晓军被判处有期徒刑九年,另外四名试图掩盖尼尔.伍德谋杀案的警察被判处五至11年有期徒刑.9月,四川省成都市中级人民法院宣布判处重庆市原副市长兼公安局长王立军有期徒刑15年.

中国原铁道部部长刘志军则是於5月28日,因严重违纪被开除党籍,并因涉嫌犯罪问题移送司法机关依法处理.

--发稿 张胜男; 审校 张喜良

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