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路透中文国际短讯 | 2012年 4月 11日 星期三 06:59 BJT

中共中央决定对薄熙来严重违纪问题立案调查

新华网报道，鉴於薄熙来同志涉嫌严重违纪，中央决定依据《中国共产党章程》和《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》的有关规定，停止其担任的中央政治局委员、中央委员职务，由中共中央纪律检查委员会对其立案调查。路透

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