薄熙来案二审本周五将于山东高院宣判

路透北京10月21日 - 中国山东高院周一在其官网宣布，定于2013年10月25日（本周五）10时在该院第二十二审判庭公开宣判上诉人薄熙来受贿、贪污、滥用职权一案。

山东省济南市中级人民法院于2013年9月22日对薄熙来受贿、贪污、滥用职权一案一审宣判。认定其犯受贿罪、贪污罪、滥用职权罪，数罪并罚，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并没收个人全部财产。

中国山东省高级人民法院10月9日发布公告称，前重庆市委书记薄熙来不服一审判决，向其递交上诉状。10月8日上诉期满后，山东高院经审查，依法决定予以受理。

此前该案于8月22日-26日在山东济南市中级法院公开审理五日。薄熙来几乎对所有指控予以否认。此案从一审到宣判均通过微博直播，在增加透明和公开度上开了个好头。

薄熙来，1949年出生，原系十七届中共中央政治局委员、第十一届全国人大代表。曾任辽宁省大连市市长、大连市委书记、辽宁省委常委、辽宁省委副书记、辽宁省省长、商务部部长、重庆市委书记。2012年9月29日因涉嫌犯受贿罪被逮捕。（完）

(发稿 李然; 审校 曾祥进)

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