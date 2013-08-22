济南中院庭审薄熙来案 被告对其主体身份方面证据无异议

南非总统祖马改组内阁 已任命有能力的官员--非国大副秘书长
路透约翰内斯堡3月31日 - 非洲人国民大会(简称：非国大，ANC)副秘书长Jessie Duarte周五称，南非总统祖马(Jacob Zuma)已进行内阁改组，任命一些有能力的官员。此次改组震惊金融市场，招致党内尖锐批评。
路透北京8月22日 - 中国原重庆市委书记薄熙来受贿、贪污、滥用职权一案周四在山东济南市中级法院公开开庭审理。公诉人首先就薄熙来身份、职务任职情况向法庭出示相关证据，被告对此无异议。
“没有异议。我认为都是客观真实的。”薄熙来在法庭上表示。
据济南市人民检察院起诉书指控，被告人薄熙来身为国家机关工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大；贪污公款，数额巨大；滥用职权，致使国家和人民利益遭受重大损失，情节特别严重，依法应当以受贿罪、贪污罪、滥用职权罪追究刑事责任，并予以数罪并罚。
薄熙来，1949年出生，原系十七届中共中央政治局委员、第十一届全国人大代表。曾任辽宁省大连市市长、大连市委书记、辽宁省委常委、辽宁省委副书记、辽宁省省长、商务部部长、重庆市委书记。2012年9月29日因涉嫌犯受贿罪被逮捕。(完)
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(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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