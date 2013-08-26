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路透中文国际短讯 | 2013年 8月 26日 星期一 14:40 BJT

薄熙来案一审庭审结束 法庭将择期宣判

堪称中国世纪大案的原重庆市委书记薄熙来受贿、贪污、滥用职权一案，周一进入第五天的公开开庭审理。新华社称，周一北京时间下午1:04一审庭审结束，法庭宣布择期宣判。图为2013年8月26日，薄熙来案庭审结束后离开法院的人群。路透

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