薄熙来案一审庭审结束 法庭将择期宣判--新华

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透北京8月26日 - 堪称中国世纪大案的原重庆市委书记薄熙来受贿、贪污、滥用职权一案，周一进入第五天的公开开庭审理。新华社周一午后发布快讯称，北京时间下午01:04一审庭审结束，法庭宣布择期宣判。
此案于上周四开始在山东济南市中级法院公开审理。继控辩双方举证质证程序在周日结束后，周一进入法庭辩论程序：公诉人发表了公诉意见，被告薄熙来作了自辩发言，辩护人发表了辩护意见。
公诉人最后特别提请法庭注意：“被告人罪行极其严重，又拒不认罪，不具有法定从轻处罚情节，必须依法从严惩处。”
薄熙来则针锋相对地回应：“在法庭上我如实陈述自己的意见是法律赋予我的权利。我希望公诉人不要把我在法庭上讲我的意见当作是恶劣的行为。当作是翻供。”
据济南市人民检察院起诉书指控，被告人薄熙来身为国家机关工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大；贪污公款，数额巨大；滥用职权，致使国家和人民利益遭受重大损失，情节特别严重，依法应当以受贿罪、贪污罪、滥用职权罪追究刑事责任，并予以数罪并罚。
薄熙来，1949年出生，原系十七届中共中央政治局委员、第十一届全国人大代表。曾任辽宁省大连市市长、大连市委书记、辽宁省委常委、辽宁省委副书记、辽宁省省长、商务部部长、重庆市委书记。2012年9月29日因涉嫌犯受贿罪被逮捕。(完)
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(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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