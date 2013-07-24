薄熙来案将于济南开审--报载

路透香港7月24日 - 香港多份报章周三报道，被扣押调查超过一年的原中央政治局委员、重庆市委书记薄熙来，即将在山东济南市中级人民法院受审。

其中香港大公报引述消息人士称，中央有关部委于23日下午开会，传达了有关薄熙来案进展情况的文件，相关文件同时也在重庆市进行了传达。

报道称，薄熙来案已确定在济南开审，但尚未有具体的开庭时间。

另外，香港明报亦有援引消息指出，重庆市委内部传达了中央即将公审薄熙来的文件，指薄熙来涉嫌贪污、受贿和滥用职权三项罪名，包括在辽宁任职期间受贿2,000多万人民币、贪污500多万元，以及任重庆市委书记时在王立军事件和薄谷来杀人案件中滥用职权。

64岁的薄熙来是中共元老薄一波之子，2007年调任重庆市委书记后，在当地发起“唱红打黑”，一度曾被视为中共十八大常委的热门人选。

去年9月，中共政治局公布薄熙来的多项罪状，包括滥用职权、巨额受贿、违反组织人事纪律等，决定开除薄熙来党籍、开除公职处分，对其涉嫌犯罪问题移送司法机关处理。 （完）

(发稿 杜斯琪; 审校 屈桂娟)

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