版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2013年 8月 22日 星期四 15:56 BJT

薄熙来案周四在济南中院开庭审理

中国原重庆市委书记薄熙来受贿、贪污、滥用职权一案周四在山东济南市中级法院公开开庭审理，济南中院官方微博播报庭审情况。其微博发布的庭审首张照片显示，薄熙来站在被告席，未蓄须，双手交叉放在身前，没戴手铐，两旁站着两名警察。图为薄熙来在庭审中。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐