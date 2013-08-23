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路透中文国际短讯 | 2013年 8月 23日 星期五 16:06 BJT

薄熙来案公开审理进入第二天

堪称中国世纪大案的中国原重庆市委书记薄熙来受贿、贪污、滥用职权一案周五在山东济南市中级法院继续公开审理。公诉人就薄熙来通过其妻薄谷开来、其子薄瓜瓜收受徐明给予巨额财物的事实进行举证，但被告人薄熙来不承认指控。图为两名警察在济南中院门外巡逻。路透

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