版本:
中国
国际财经 | 2016年 8月 2日 星期二 10:53 BJT

美国银行警告称英国退欧的不确定性将对其产生负面影响

路透8月1日 - 美国银行(BAC.N)表示，如果英国退欧会限制英国实体在欧盟开展业务的能力，则该银行的业务和业绩可能会受到负面影响。

美国银行周一在一份提交给监管机构的文件中说，退欧公投导致计算部分业务的公允价值时出现“复杂性和变数”。

美国银行称，截至6月30日，其英国净曝险总计有563.1亿美元。该银行的英国曝险部位集中在跨国企业和主权客户。

该行还说，现预计除应计负债外的法律支出至多为11亿美元，截至3月30日至多为24亿美元。

美国银行还称，英国公投可能会给意大利、西班牙、希腊和葡萄牙带来“政治压力或金融不稳定性”。截至6月30日，美国银行在西班牙、希腊和葡萄牙的净曝险部位分别为26亿美元、2.61亿美元和1,000万美元。

花旗集团(Citigroup)(C.N) (C.N)周一在一份文件中说，英国公投结果并未对其业绩或客户活动产生任何“严重的负面影响”。(完)

(编译 汪红英；审校 白云)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐