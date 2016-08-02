美国银行警告称英国退欧的不确定性将对其产生负面影响

德国驻华使馆呼吁中国拿出实际行动对抗贸易保护主义
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透8月1日 - 美国银行(BAC.N)表示，如果英国退欧会限制英国实体在欧盟开展业务的能力，则该银行的业务和业绩可能会受到负面影响。
美国银行周一在一份提交给监管机构的文件中说，退欧公投导致计算部分业务的公允价值时出现“复杂性和变数”。
美国银行称，截至6月30日，其英国净曝险总计有563.1亿美元。该银行的英国曝险部位集中在跨国企业和主权客户。
该行还说，现预计除应计负债外的法律支出至多为11亿美元，截至3月30日至多为24亿美元。
美国银行还称，英国公投可能会给意大利、西班牙、希腊和葡萄牙带来“政治压力或金融不稳定性”。截至6月30日，美国银行在西班牙、希腊和葡萄牙的净曝险部位分别为26亿美元、2.61亿美元和1,000万美元。
花旗集团(Citigroup)(C.N) (C.N)周一在一份文件中说，英国公投结果并未对其业绩或客户活动产生任何“严重的负面影响”。(完)
(编译 汪红英；审校 白云)
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。
路透东京1月16日 - 日本央行周一公布季度报告，国内九个地区中，上调了三个地区的经济评估，称多数地区经济有温和复苏。 此次上调反映了民间消费以及新兴亚洲经济体需求的上升，凸显出这个全球第三大经济体的前景更加光明。 日本央行维持对其他六个地区的经济评估不变。 “日本经济延续温和反弹势头，未来可望温和扩张，”日本央行总裁黑田东彦周一在日本央行地区支行经理季度会议上表示。 这是日本央行七个季度以来首次上调对这么多地区的评估，表明央行对经济复苏正在获得动能更有信心。 日本央行在报告中称，“海外经济继续温和增长，”而收入增加正在帮助刺激支出。 日本央行在地区分行总裁会议上发布的上述报告，将成为央行政策委员会在1月30-31日政策会议上考虑的因素之一。 很多分析师预计，由于经济前景好转，日本央行未来几个月将不会扩大刺激措施。 日本经济增长一直低迷，但随着