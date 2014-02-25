管理地方债务和治理环境是中国今年“重中之重”--美银美林

路透北京2月25日 -中国习李政府即将交出上任一年后首份“答卷”。投资银行美银美林预计，中国2014年宏观目标将持稳于去年，管理地方债务和治理环境污染将是政府工作的“重中之重”。

“这将是三中全会过后首次召开全国人大会议，颇引人关注，但料不会给市场带来大影响，因为多数重要决策已经在三中全会或之后的中央经济工作会议有所提及，”美银美林在中国“两会”前瞻报告中指出。

该投行预计2014年GDP增速目标将维持在7.5%目标，而总理李克强去年首次抛出的“合理区间”论今年可能再度提及，政府或许会突出增长目标的规划预测作用，今年的经济增长“下限”可能和增长目标不同。

同时，财政赤字规模可能会从去年的1.2万亿元扩大至1.35万亿元，相当于占GDP的比重自1.8%提高至2.1%。“财政政策将维持略微积极，以对冲地方债务增速放缓可能带来的冲击，”报告称。

备受关注的中国“两会”将在3月初召开，其中全国政协十二届二次会议将于3月3日召开，十二届全国人大二次会议定于3月5日拉开帷幕。

美银美林预计，管理地方债务和治理环境污染将成为2014年政府工作的两桩“大事”，此外在农村土地改革、财政和政府机构改革等领域也会有进展。

该投行在报告中指出，人大会议可能从法律上允许地方政府有一定财政赤字，以为公共项目提供融资支持，并有望正式获准从资本市场筹资。

“这些举措将为中国地方政府提供新的长期融资渠道，有助于地方政府将短期银行和信托贷款置换为较长期的债券，”报告称，“在我们看来，这应该是的化解中国地方债务难题的重要手段之一。”

此外，美银美林还认为，在水和土地污染方面也会有更多环境保护的立法出台。

去年12月召开的中央经济工作会议将“着力防控债务风险”列为2014年六大重要任务之一，并提出要把地方政府性债务分门别类纳入全口径预算管理，省区市政府要对本地区地方政府性债务负责任；同时还要完善发展成果考核评价体系，纠正单纯以经济增长速度评定政绩的偏向，加大资源消耗、环境损害、新增债务等指标的权重。

昨日召开的中共中央政治局会议表示，今后一个时期中国保持经济中高速增长具有良好基础；央行行长周小川周末在G20会议上也称，7%-8%的增长速度不仅适合于中国，也有利于促进全球经济增长。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)

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