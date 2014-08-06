美银接近达成协议 支付逾165亿美元了结抵押债券调查--消息

路透8月6日 - 一名了解情况的消息人士周三表示，美国银行(BAC.N)接近与美国司法部达成协议，准备支付逾165亿美元了结对美银及旗下部门在金融危机之前出售的抵押贷款支持证券的调查。

这名未获授权公开谈论此事的人士表示，美银已同意支付约90亿美元现金及付出其它代价，帮助陷入困境的房主。

美银的一名代表未能立即发表评论。

消息人士称，双方周三继续磋商，美银总法律顾问Gary Lynch与司法部第三号人物Tony West举行了会议。本周料不会宣布最终协议。

该人士表示，美银执行长莫尼汉(Brian Moynihan)和美国司法部长霍尔德(Eric Holder)上周四通电话后，在原则上达成协议。

美银上调了稍早提出的140亿美元和解方案，以了结司法部的三项调查以及美国联邦存款保险公司(FDIC)和多个州提起的诉讼。

花旗(C.N)上个月同意支付70亿美元，了结类似指控。

美银股价在纽约证交所报收于15.20美元，盘后小升至15.27美元。(完)

(编译 张涛/王兴亚；审校 杜明霞)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。