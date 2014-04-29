美银美林调降恒生H股和沪综指目标

中国中央政治局上周五举行会议称，中国经济发展外部环境仍然存在较大不确定性，经济增长下行压力依然存在，一些困难不容低估，潜在风险需要高度关注。但经济发展的基本面没有改变，要保持宏观政策的连续性和稳定性，财政政策和货币政策都要坚持现有政策基调。

美银美林指出，中国政府的观点符合该行预期，不过很多投资者可能因此而失望，因他们预期中国会有宽松举动。因此，该行将今年末恒生国指和沪综指的目标下调约7%，分别至9,609点和2,069点。

恒生国企周二早盘收跌0.28%，报9,742.76点；沪综指则升0.16%，报2,006.7821点。

报告指出，去年底中国新领导层的权力得到巩固后，政策焦点由短期增长转移至通过改革解决长期问题，相信市场普通低估了新领导层对于短期痛楚的容忍度。此外，总理李克强以就业为底线，但失业率往往是滞后指标，因而令政策保持落后。

报告指出，中国的货币政策处于进退两难，信贷继续增长但实际利率高企，反映出实体经济资金紧张，但政府的立场是宁愿牺牲经济增长，也要维持高利率以挤压过多财务资源。

该行预期，高金融回报与低实质经济回报之间的差距在一段时间继续扩大，因而吸引资金由实质经济活动流向金融资产，不过在某时点人们会发觉金融资产价值膨胀（因坏帐被低估）并可能进行抛售，导致信贷危机，而这种情况发生于当政府改变其政策立场。

该行建议投资者增持那些在高利率下受惠或受较少困扰的行业，包括电信和石油行业，尤其是大型国企（因拥有相对廉宜的融资渠道），同时避开对息口敏感的地产、资源、建筑材料和工程承包商。虽然银行通常在收紧周期初段得到好处，但是资产质量令人担忧。（完）

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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