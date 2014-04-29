美银美林调降恒生H股和沪综指目标

独家：中国国开行或为复星国际财团入股极地黄金融资--知情人
路透莫斯科/香港4月19日 - 两名了解交易磋商情况的知情人士对路透表示，中国国家开发银行考虑为一个寻求入股俄罗斯最大黄金生产商极地黄金(Polyus)的中国财团提供融资。
路透香港4月29日 -投行美银美林的报告称，将今年末恒生国企指数.HSCE和沪综指.SSEC目标下调7%，因中国对宽松政策说“不”，令宏观环境继续受到挑战，未来数季市场沽售压力升温。
中国中央政治局上周五举行会议称，中国经济发展外部环境仍然存在较大不确定性，经济增长下行压力依然存在，一些困难不容低估，潜在风险需要高度关注。但经济发展的基本面没有改变，要保持宏观政策的连续性和稳定性，财政政策和货币政策都要坚持现有政策基调。
美银美林指出，中国政府的观点符合该行预期，不过很多投资者可能因此而失望，因他们预期中国会有宽松举动。因此，该行将今年末恒生国指和沪综指的目标下调约7%，分别至9,609点和2,069点。
恒生国企周二早盘收跌0.28%，报9,742.76点；沪综指则升0.16%，报2,006.7821点。
报告指出，去年底中国新领导层的权力得到巩固后，政策焦点由短期增长转移至通过改革解决长期问题，相信市场普通低估了新领导层对于短期痛楚的容忍度。此外，总理李克强以就业为底线，但失业率往往是滞后指标，因而令政策保持落后。
报告指出，中国的货币政策处于进退两难，信贷继续增长但实际利率高企，反映出实体经济资金紧张，但政府的立场是宁愿牺牲经济增长，也要维持高利率以挤压过多财务资源。
该行预期，高金融回报与低实质经济回报之间的差距在一段时间继续扩大，因而吸引资金由实质经济活动流向金融资产，不过在某时点人们会发觉金融资产价值膨胀（因坏帐被低估）并可能进行抛售，导致信贷危机，而这种情况发生于当政府改变其政策立场。
该行建议投资者增持那些在高利率下受惠或受较少困扰的行业，包括电信和石油行业，尤其是大型国企（因拥有相对廉宜的融资渠道），同时避开对息口敏感的地产、资源、建筑材料和工程承包商。虽然银行通常在收紧周期初段得到好处，但是资产质量令人担忧。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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