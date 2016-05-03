澳洲央行调降指标利率至纪录低位1.75% 以遏制通缩风险

路透悉尼5月3日 - 澳洲央行周二调降指标利率至纪录低位1.75%，为一年来首次降息，央行企图抑制澳元升势，并保护澳洲经济抵御通缩威胁。

澳洲央行降息之举，引发澳元兑美元大跌逾0.01美元，触及0.7574美元，因市场原先仅预期降息机率为50%。

上周官方数据显示，澳洲第一季通胀率放缓程度远超预期后，可能降息的臆测随之升温。

澳洲基础通胀降至纪录低位1.5%，远低于澳洲央行长期目标区间2-3%，也造成实质利率升高。

“通胀率已持续偏低一段时间，近期数据出乎意料地低，”澳洲央行总裁史蒂文斯在央行5月政策会议之后的简短声明中指出。

“诚然季度数据属暂时因素，但这些数据、连同目前劳动力成本非常疲弱的增幅、以及世界其他地方的低成本压力，预示着未来的通胀水平要低于预期。”

澳元也一直表现得比央行希望的要强劲，这部分归因于其他央行的大规模量化宽松举措，尤其是欧洲和日圆。本币升值会打击旅游、挫伤外国学生留学澳洲的积极性，此外还会压低进口价格，继而拉低通胀。

上述因素均支持澳洲央行至少降息一次，从而缓和其偏紧的金融环境。实际上市场很快就作出央行可能未来几个月进一步降息至1.5%<0#YIB:>的预期。

就在澳洲央行降息数小时之后，澳洲总理滕博尔(Malcolm Turnbull)将公布一份预算，该预算据认为对其在大选中的胜算机率至关重要。澳洲有可能7月份进行大选。

一般情况下，降息以及由此导致的抵押利率下降在澳洲被视为政治上的有利因素。但这样做同时也引发了一个令人尴尬的问题，假如经济如滕博尔所说的那么好，又何必要降息呢？(完)