专访：美银计划加强亚洲企业金融业务

路透香港3月8日 - 美国银行(BAC.N)执行长莫尼汉(Brian Moynihan)指出，美银将在亚洲及美国本土以外市场争取更多企业放贷及现金管理业务，美银在这块领域落后于主要对手。

这可能代表美银将在亚洲等快速成长地区，与花旗集团(C.N) 、汇丰控股(HSBA.L)等更早深耕的跨国银行抢夺市场版图；在这些快速成长地区，许多财富五百强大企业及当地大型企业都需要全方位金融服务，从对冲避险、外汇到现金管理等等。

“在美国，我们是现金管理营收的第一名，但在美国以外，面对一些竞争对手，我们的地位并未达到我们的希望，”莫尼汉周五接受路透专访时表示。

“我们或许有七成营收来自美国企业，但他们只有五成营收是来自美国，所以我们错过了很多机会，”他称。

但美银不打算与对手争夺中国证券业务，多数知名跨国银行都在中国积极成立合资证券公司。

“持有少数股权，但没有任何取得控制权门路，这并不合乎考量，”美银亚太总裁Matthew Koder指出。外资银行在中国只能透过与中国企业成立合资事业，取得提供投资银行服务资格。

美银在亚洲发展的脚步落后美国对手，美银1957年在菲律宾及日本设点，目前在12个国家营运，但花旗从1902年就进军亚洲，目前在跨足18个国家。摩根大通(JPM.N)在16个国家营运，1872年就在悉尼设点。

莫尼汉认为美银在亚洲还有扩大提供服务的空间，但未必要增加营运国家数目。

美银也持续在亚洲挖走对手的资深人才。

但莫尼汉排除美银在亚洲重拾财富管理服务的可能性，之前美银已经脱售美国以外的财富管理部门。(完)

(编译 蔡美珍; 审校 高琦)

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