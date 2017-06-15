美国银行进一步裁员 致力于削减成本

路透6月15日 - 美国第二大银行业者--美国银行(Bank of America Corp)(BAC.N)已在运营和技术部门展开裁员，做为该行削减成本的部分措施。

美国银行周三全面裁减该部门员额，一名发言人称，其中许多是位于北卡罗来纳州夏洛特总部的岗位。但他未提具体裁员数字。

美国银行正力争削减成本，以帮助实现执行长莫尼汉(Brian Moynihan)设定的财务目标。

莫尼汉上月在一场会议表示，虽然美国银行也在招聘人员，但那些正设法裁减的员工，成本要高于新加入的员工。该行也一直致力在其他方面削减成本，通过关闭数据中心，及将信息处理移至科技公司提供的成本较低系统，来实现这个目标。(完)