美银及前执行长刘易斯了结纽约州有关收购美林的诉讼

路透纽约3月26日 -美国银行(BAC.N)前执行长刘易斯了结了一宗指控其在收购美林时欺骗投资者的指控。在刘易斯的领导下，美银一跃成为全美最大银行，但同时也背负上巨额的抵押贷款相关亏损。

根据路透获得的协议副本，刘易斯将支付1,000万美元，以了结纽约州总检察长EricSchneiderman提出的指控。该指控称，刘易斯为了完成美银与美林的合并交易而误导股东和政府。刘易斯2001-2009年担任美银执行长，而合并交易在2009年1月1日完成。

纽约州指控，刘易斯在美银股东2008年12月5日就合并进行投票前隐瞒了美林亏损不断增加的情况，并假称不给钱就取消合并，促使美国政府额外提供了200亿美元的援助金。

根据协议条款，现年66岁的刘易斯还将被禁止在三年内担任任何一家上市公司的高管或董事。刘易斯律师的发言人表示，美银将替刘易斯支付这笔费用。

美银将支付1,500万美元，了结Schneiderman所提诉讼中有关美银的部分。根据路透获得的另一份和解协议，该行还将进行改革，例如创建一个特别委员会来审议大型收购交易。

两笔支付将足敷Schneiderman的调查成本。不过刘易斯和美国银行都不承认行为不当，也不会提供赔偿。

然而，与刘易斯达成和解协议，表明美国主要银行高管需为和2008年全球金融危机相关的不当行为负责。这种情况相当罕见。刘易斯自离开美银后一直相当低调。

“ 个人，而不仅只是企业，也应该为自己的行为负责，”Schneiderman在确认和解的声明中称。

刘易斯代理律师Bruce Yannett在声明中表示，刘易斯乐见官司了结。

“刘易斯为他在帮助美国银行业渡过史上极艰困时期中扮演的角色，感到骄傲。”声明称。

“该银行...对于需向股东披露哪些事项，依靠了经验丰富的法律顾问。”声明并称，实际情况证明收购美林对美国银行来说是“十足的成就”。

美银一名发言人拒绝置评。以资产计，美国银行现为全美第二大银行。

另一名被告--美银前财务长Joe Price尚未达成和解。

“我们了解，美银和刘易斯...已接受纽约州总检察长所开的了结官司条件，”Price的律师WilliamJeffress称。“Joe Price做出了不同的决定，我们将继续对本案进行辩护。”(完)

(编译 许娜/张若琪 审校 张涛)

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