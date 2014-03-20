美国银行将在全球交易与投行业务两部门裁员--彭博

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透3月19日 - 彭博社援引三位直接知情人士的话称，美国银行(BAC.N)将在全球交易与投行业务两个部门裁员。
彭博称，此次裁员将涉及两部门中不到5%的员工，其中一些员工主动请辞。
彭博援引两位消息人士称，该行的美国投资级工业品交易主管Thomas Skove是主动请辞中的一员。
彭博引述知情人士称，美银本月从瑞士信贷CSGN.VX挖来Jon Klein担任投资级交易的董事总经理。
由于不在正常工作时间段，无法联系到美银对此置评。(完)
(编译 石冠兰 审校 王翔琼/于春红)
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