美银美林下调中国GDP增速预估

路透北京8月13日电---投资银行美银美林周一发布报告,将中国2012年国内生产总值(GDP)增速预估由原先的8%调降至7.7%,因进一步放松政策的空间有限,且发达经济体成长前景愈发黯淡.

美银美林并称,鉴於中国潜在经济增速和发达经济体增速放慢,房地产新开工增长放缓,将2013年中国GDP增速预估自8%下调至7.6%.

该投行中国经济学家陆挺在报告中称,考虑到决策层在换届选举之时对房价反弹日渐敏感,进一步放松政策的空间受限,而且发达经济体成长前景也不断恶化,因而将中国今年第三季和第四季GDP增速分别从8%和8.3%,下调至7.4%和7.7%.

美银美林称,尽管下调了中国GDP增速预估,但仍然相信中国经济软着陆,而且对於中国这麽一个庞大的经济体而言,在外需不断恶化之时能保持7%以上的经济增速实属不易.

在政策方面,尽管美银美林认为中国将加大政策放松力度,而且也有刺激经济增速的手段,但政治上出於对房价的担忧,动用政策的空间较为有限,他们预计不会有大规模的刺激政策出台.

同时该投行指出,尽管中国2012-2013年的经济增速相对平淡,但大宗商品价格下滑有利於提升企业利润率,公司盈利可能会加速增长.

报告并预测,中国2013年各季度的GDP增速约在7.6%,7.6%,7.5%和7.7%,而四季度经济之所以反弹,是因为明年3月上任的新一届政府可能会采取包括在年中放松房屋限购等措施来刺激经济增长.

中国今年二季度GDP同比增长7.6%创逾三年新低,而最新公布的7月经济数据,包括生产、消费、外贸和信贷等均表现不佳,凸显经济低迷之势.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良

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