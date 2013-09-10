美国银行抵押贷款业务将裁员约2,100人

路透9月9日 - 一位消息人士周一对路透表示，美国银行(BAC.N)抵押贷款业务的裁员规模将达到2,100人左右，以应对再融资活动低迷的状况。美银是美国第二大银行。

美国银行在回应裁员计划方面的问题所发布的声明中表示，缩减业务规模说明该行“不断努力简化业务结构，并让公司成本结构与市场现状相匹配。”此次计划裁员人数由彭博于周一首先报导。

Cleveland Plain Dealer报导称，美国银行在俄亥俄、佛罗里达和弗吉尼亚等州的员工在8月底收到了计划裁员通知。据当地的资料，俄亥俄地区的克利夫兰约有1,000名员工被解雇。一名熟悉情况的人士周一对路透称，总计约有2,100人将被裁。

美国银行、摩根大通(JPM.N)和富国银行(WFC.N)等美国大型银行业者已表示，它们预期再融资业务量会随着利率上升而下滑，从而打击公司短期内的营收。美国抵押贷款银行协会(MBA)再融资指数显示，银行抵押贷款再融资申请已较5月初的峰值锐减63%。

美国银行是美国第三大抵押贷款提供机构，根据行业刊物Inside Mortgage Finance，该行第二季市场份额为5.2%。(完)

(编译 徐文焰；审校 戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。