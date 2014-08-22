焦点：美银支付166.5亿美元了结抵押贷款证券业务调查

图中为美国银行标识及广告语。 REUTERS/Carlo Allegri

路透华盛顿/纽约8月21日 - 美国银行(BAC.N)以创纪录的166.5亿美元与美国政府达成和解，了结对该行及其收购的公司误导投资者购买问题抵押贷款支持证券的指控，帮助该行结束有关金融危机的重要章节。

美国司法部周四宣布这一结果，要求美银支付96.5亿美元现金解决十几项指控，并拿出70亿美元帮助受困房主及社区。

这次和解预计将了结美银因收购Countrywide Financial Corp和美林所要承担的大部分责任。

“我要明确的是：这次上百亿美元的和解，规模和范畴远超‘从业成本’，”美国司法部长霍尔德(Eric Holder)宣布和解时称。

美银预计，该协议料使第三季税前获利减少约53亿美元，或税后每股减少0.43美元。

美银执行长莫尼汉(Brian Moynihan)用了四年多时间，力图使美银摆脱因收购Countrywide和美林而承担的债责。这些收购交易是莫尼汉的前任刘易斯(Kenneth Lewis)主持展开的。莫尼汉在声明中称，和解协议符合股东的最佳利益。

投资公司Lakeshore Capital的总裁Joel Conn说，和解金额虽然超出了他的预期，但毕竟标志着笼罩在美银头顶的大片阴云散去。

美银股价周四收盘上涨4.12%报16.16美元。

美银总共将支付远超650亿美元，以解决与消费者、投资者和政府机构之间有关抵押贷款支持证券的问题。

有些股东依然感觉，他们正在为美银、Countrywide和美林前高管犯下的错误付出代价。

政府还在检视金融危机期间滥发抵押贷款的情况。熟悉调查行动的消息人士说，美银的和解金料是最高的一笔，瑞士信贷CSGN.VX、苏格兰皇家银行(RBS.L)和其他银行也有可能被起诉。

美银和解案的现金部分约有50亿美元是支付给美国财政部的罚金。其他部分将用于赔偿包括国家退休基金在内的投资人。有不到10亿美元的和解金将分别付给加州、纽约州及伊利诺州等六个州。

根据这项庭外和解，美银承认美林在2006和2007年告诉次贷债券投资人，称贷款普遍是合乎承销准则的，尽管审查发现实际有多达50%并不合规。

这项和解案也涵盖了美银在危机后的部分行为。包括美银承认在2009年至2012年期间为联邦住宅管理局(FHA)的政府保险提供的贷款并不合格。

没有任何个人在周四遭到起诉。(完)

(编译 王丽鑫/王颖/李婷仪 审校 张荻/徐文焰/白云)

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