（更正）焦点：美国银行第一季获利优于预期 因法律相关费用支出大减

分析：特朗普时代刚刚开启 就显现美国政治撕裂加深迹象
路透华盛顿1月22日 - 在白宫周围一些街区的人行道上，周日仍可看到人们丢弃的写着“爱大于恨”和“造桥而非筑墙”等文字的牌子。这是抗议总统特朗普政策的妇女游行留下的东西。
(更正：译文第三段应为“60亿美元”，非“60美元”)
路透4月15日 - 美国银行(BAC.N)公布第一季获利高于预期，扭转了上年同期的亏损局面，因法律费用大幅下降，而且该行抵押贷款业务获利增加。美国银行是按资产计美国第二大银行。
但该行削减成本的努力仍不及一些市场人士的预估，其股价周三收低1.14%，报15.64美元。
诉讼费用从上年同期的60亿美元降至3.70亿，再次暗示该行遭遇法律纠纷的最麻烦阶段可能已过去。
迄今美国银行已支付至少700亿美元用于了结与金融危机相关的法律纠纷，这令该行执行长莫尼汉2010年上任以来采取的削减成本措施遇挫。
莫尼汉在电话会议上称，通过裁员，美银员工数量已接近2008年初的规模；后来该行因收购Countrywide Financial Corp和美林而使员工数量增加逾10万人。
他称，截至第一季末，美国银行员工数量不到22万人，较上年同期减少8%。
但是，利率持续处于低位削弱削减成本的效果，且损及该行净利息收入。美国银行第一季净利息收入减少6.3%。
“在利率持续处于低位时期，我们有很好的费用控制...”莫尼汉在周三的声明中说。
美国银行第一季非利息费用减少29.4%至157亿美元。但分析师称还有更多工作需要做。
“核心费用略逊于预期，”Jefferies分析师Ken Usdin在致客户的报告中说。
Oppenheimer Equity Research分析师计算得出，剔除法律费用和偿还拖欠贷款费用的非利息费用为143亿美元，此前他们的预期是142亿美元。
美国银行公布，第一季归属于普通股股东的净利为29.8亿美元，合每股0.27美元；上年同期为亏损5.14亿美元，每股亏损0.05美元。
根据汤森路透I/B/E/S，美银第一季每股盈余为0.30美元。该数字中计入了0.06美元的员工退休相关激励措施，但扣除了0.03美元的市场净利息收入调整。
以此计算，该行每股盈余优于分析师此前平均预期的0.29美元。
该行债券交易部门的营收下滑6.8%，至27.5亿美元。相比之下，摩根大通(JPM.N)该项业务的营收增长了5%。
不过外汇交易营收翻倍，得益于1月瑞士央行意外放弃瑞郎兑欧元汇率上限，使交易变得火热。
美银的抵押贷款业绩也有好转，与富国银行(WFC.N)和摩根大通一样，由于抵押贷款利率接近两年低点。
抵押银行业务营收激增68.4%，至6.94亿美元，投资和经纪服务的营收增长3.3%至33.8亿美元。
剔除调整项目之外的整体营收下滑5.9%至214.2亿美元。富国银行和摩根大通周二公布的营收也出现增长。
高盛集团(GS.N)和花旗集团(C.N)将在周四公布业绩，摩根士丹利将在下周一发布财报。(完)
(编译 于春红/杜明霞/李春喜；审校 徐文焰/王丽鑫)
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