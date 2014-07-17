焦点：美国银行第二季获利锐减43% 因诉讼成本激增

路透7月16日 - 美国银行(BAC.N)第二季获利大降43%，降幅大于预期。该行公布，金融危机后抵押支持证券纠纷引起的相关诉讼成本高达40亿美元。

这些成本包括与美国国际集团(AIG.N)的6.5亿美元和解协议，以及为与司法部和解而提列的拨备。2008年市场崩盘而引起的争端层出不穷，美银为了结这些纠纷，同意支付的金额已达500亿美元。

该银行股价周三收跌1.9%报15.51美元。

上述诉讼成本远远超过美银去年第二季公布的4.71亿美元法律相关费用，不过比起去年第一季所公布的60亿美元，还是低了不少。

诉讼费用上升，其影响盖过了许多主要部门的盈利增长。包括信用卡业务在内的零售银行部门获利增长28.5%至17.9亿美元。商业和投资银行部门获利增加4.3%达135亿美元，部分得益于当季创纪录的股票承销业务。

“这些都是七年前的老问题，而未来的情况看来不错，”持有美银约260万股股票的投资公司Smead Capital Management首席投资官Bill Smead称。

销售和交易获利跳增14.44%至11亿美元，受助于不计会计调整的债券交易营收增长5%至24亿美元。由于公司债、抵押贷款债券和市政债券交易的营收增加，美银避免像竞争对手摩根大通(JPM.N)和花旗集团(C.N)那样落入债券交易收入出现两位数下滑的窘境。

这家美国第二大银行周三表示，截止6月30日的三个月，普通股股东获利降至20.4亿美元，合每股盈余(EPS)0.19美元；上年同期为35.8亿美元，合每股盈余0.32美元。

据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估为每股盈余0.29美元。尚不清楚要剔除哪部分支出以使公布的业绩能与此预估相比，但公布的数字低于平均预估。

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**与司法部僵持不下**

美国银行一直在就抵押支持证券销售的问题，与美国司法部进行协商，涉及数十亿美元的和解金。

一位知情人士透露，包括总法律顾问Gary Lynch在内的美银代表周二与司法部人员会谈，但未能朝着达成协议的方向取得进展。这位人士未被授权公开谈论此事。

消息人士称，美银曾提出以大约120亿美元和解，而司法部建议是170亿美元。

华尔街日报周三报导，美银提出的和解金额是130亿美元，但没有说明该建议是何时提出的。银行方面拒绝对该报导置评。

美银首席财务官Bruce Thompson在记者会上表示，当与美国国际集团等有关方取得和解后，“我感觉这个问题有很大一部分似乎已经解决了。”

他补充说，“显然，剩下来最重要的是与司法部和解。”(完)

(编译 郑茵/许娜 审校 龚芳/戴素萍)

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