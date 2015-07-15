美银第二季获利劲扬 因费用支出降至2008年以来最低

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透7月15日 - 美国按资产计算第二大银行--美国银行(BAC.N)周三公布的季度获利创近四年来最高，因抵押贷款业务营收激增，但费用支出却降至金融危机以来最低。
美银的法务费用连续第二季下降，表明该行因为金融危机而遭遇的官司问题的最糟糕阶段已过去。美银自2008年以来总计至少发生了700亿美元法务费用。
在截至6月30日的第二季度，美银归属于股东的净利增加逾一倍至49.9亿美元，合每股盈余(EPS)0.45美元，高于上年同期的20.4亿美元和0.19美元。
第二季诉讼支出降至1.75亿美元，上年同期则为40亿美元。执行长莫尼汉2010年上任以来一直推行成本削减战略，但法律诉讼支出令这种努力受到了影响。
美银股价在盘前交易中上涨3.2%至17.68美元。
据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预计美国银行第二季每股盈余为0.36美元。不过尚不清楚该预估是否与公布数据可比。
“我们也受惠于美国经济的改善，目前态势尤其良好，”莫尼汉说。
美国银行的非利息支出下降25.5%至138.2亿美元，而净利息收入增长4.7%至104.9亿美元。扣除调整的整体营收增长1.7%至221.2亿美元。
作为美国第四大抵押贷款银行，美国银行的抵押贷款业务营收也近乎翻倍，达到10亿美元。
美国银行表示，来自投资和经纪服务的收入增长3%至33.9亿美元，债券交易业务营收下降9.3%至21.5亿美元。
银行业者的债券交易业务业绩料将不大出色，因希腊债务危机以及美国升息时间方面的不确定性令投资者不安。
对于利率敏感型的政府债券，美国银行的曝险较小，该行更多集中于交易公司债等信贷工具。(完)
(编译/审校 白云/王洋/王颖)
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