美国银行季度获利优胜预期 仍担忧油价疲软

路透1月19日 - 美国以资产计第二大银行--美国银行(BAC.N)公布的季度业绩好于预期，受助于成本下降以及多数业务营收增长。但同其他银行一样，美银对于油价疲软也表示担忧。

全球性银行这一年来的日子都不好过，美银也不例外，因油价下跌及对中国成长的担忧导致信贷市场疲软，压制了营收增长。今年市场开年不利，油价跌破每桶30美元，股价重挫。

美银周二公布，截至12月31日当季，在全球银行业务方面的信贷损失拨备增加2.64亿美元。主要因能源相关贷款冲销以及能源曝险储备增加。

财务长Paul Donofrio在电话会议上向记者表示，该行能源相关贷款的规模为213亿美元，占贷款总额约2%。

“我们继续评估并应对未来能源产业的变化，预计形势会有起伏，使拨备支出有可能超过9亿美元，”他在随后的分析师电话会议中称。

美国银行第四季可归属普通股股东的净利增加9.8%至30.1亿美元，合每股盈余0.28美元，这帮助该行全年获利达到近10年来最高。

经调整的每股盈余为0.29美元；根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估为0.26美元。

非利息支出下降2.3%至138.7亿美元，主要因为该行的遗留资产和服务部门成本(不包括诉讼费用)减少28%。美国银行2008年收购CountrywideFinancial时继承而来的大量坏账都归属于该部门。

“从财报中得出的主要结论是，美国银行在增加贷款和业务量以便推升营收和削减核心费用这些优先任务方面继续取得进展，”GuggenheimSecurities分析师Eric Wasserstrom在给客户的报告中称。

“然而，能源业贷款业务恶化，可能在短期内阻碍这一进展，”他补充说。

美银股价收盘跌1.5%，报14.24美元。

**固定收益营收增长**

自从金融危机以来，美国银行便一直受到高额法律成本的打击，使得执行长莫尼汉(Brian Moynihan)提出的许多成本削减计划受到影响。

美国银行一直在降低商业贷款、投资银行与财富管理业务成本，降幅以十亿美元计，以此减轻营收成长不振带来的冲击。

“我们将继续把重点放在风险管理，也将持续节省成本，继续改善公司的资本报酬率，”莫尼汉对分析师表示。

美国银行第四季总营收上升4.3%至195.3亿美元，其中该行最大的消费者金融业务营收增长0.4%。

全球市场营收增长31%至31.3亿美元，占总营收16%。固定收益业务营收增长20%。

净坏账冲销总额增长30%至11.4亿美元。

以周五收盘价计算，今年美国银行已下跌14%，KBW银行类指数.BKX跌幅为12.9%。美国银行2015年下跌5.9%。(完)