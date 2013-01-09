美国银行将再售1,000亿美元抵押贷款服务权

路透纽约1月8日 - 据两位知情消息人士透露,美国银行正在考虑再出售至少1,000亿美元抵押贷款的收帐权,此前该行在周一已宣布将出售逾3,000亿美元抵押贷款的收帐权.

任何出售收帐权的交易都可说明大型银行认为收回抵押贷款的成本过高,而且鉴于资本新规,将这部分业务资本化的成本也过高.多年来,各大银行都在设法去除这些资产.

大银行出售收帐权,也称抵押贷款服务权,给Nationstar Mortgage Holdings(NSM.N)和Walter Investment ManagementWAC.A等专门管理收帐权的小公司带来机会.这些小公司无须遵守银行业的资本规定.

美银周一表示,Nationstar以13亿美元买入2,150亿美元抵押贷款的服务权,Walter Investment则以5.19亿美元买入930亿美元抵押贷款的服务权.

Ally FinancialGKM.N的银行分支也在考虑出售1,220亿美元抵押贷款的服务权.据消息人士称,考虑买入部分Ally抵押贷款服务权的公司包括Ocwen Financial(OCN.N)、Nationstar和Walter.

Ocwen, Nationstar和Walter公司代表未回复记者的电话.Ally发言人则拒绝置评.

Walter Investment Management执行副董事长Denmar Dixon表示,他预计会出现更多出售抵押贷款服务权的交易.

不愿具名的消息人士称,未来几周,美国银行有可能宣布更多类似交易.

美银发言人Dan Frahm拒绝对任何具体交易置评,但他表示,美银多年来一直在出售抵押贷款服务权,这仍是公司的战略之一.

"我们通过降低资产组合规模,来改善客服能力,解决遗留的抵押贷款问题,并降低风险,"他说.

美银股价周二跌0.9%,报11.98美元.

据两位消息人士透露,摩根大通(JPM.N)可能决定出售部分抵押贷款服务权.

消息人士称,摩根大通去年11月从美国大都会人寿保险公司(MET.N)买入700亿美元抵押贷款组合,该公司有可能出售部分次优抵押贷款的服务权.摩根大通总计有740万笔贷款,总值1.1万亿(兆)美元.

摩根大通发言人拒绝置评.(完)

(编译 白云; 审校 徐文焰)

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