美国银行出售手中剩余的中国建设银行股份

* 美国银行股价上涨近1%

* 美银结束与建设银行从2005年开始的关系

* 其他美资银行也在从中国投资中抽身

路透香港/纽约9月3日 - 美国银行(BAC.N)周二表示，已开始出售手中剩余的中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)股份，作价最高15亿美元。这是美银几年来撤出此项资产的最后一步。

欧美金融机构纷纷发现，它们在中国金融业的投资并未让其如愿在中国站稳脚跟。

“只有中资银行能成为中国银行业的核心，”国际战略与投资集团的中国研究主管Donald Straszheim称。

今年稍早，高盛(GS.N)全数出售了七年前买入的中国工商银行股份。

中国银行体系浮现压力，随着经济成长放缓，不良贷款增加，中国数家银行正准备供股，以增强自身资本基础。

美国银行周二表示，预计出售股权将取得约7.5亿美元税前收入。而根据2009年至2013年提交监管机构的文件，来自股利和售股的整体税前收入将达到接近180亿美元。

美银的投资可追朔至2005年，当时支付30亿美元，在建行上市前取得9.9%股权。

当时的美银执行长刘易斯(Kenneth Lewis)表示，这种合伙关系是为了让美国银行能接触到中国13亿左右的消费者，而建行也能从美银的零售银行业务经验中获益。

随后几年美国银行增加持股，但从2009年开始减持。在2011年，美银通过将建行股份出售给包括新加坡淡马锡在内的财团，共计获得149亿美元。

剩余股份的限售期于上月到期，美银在周二启动售股。该行在新闻稿中称，美银仍将作为建行在客户服务和营销模式等业务领域的战略合作方。

根据路透了解到的条件清单，美银在周二开始售股工作，计划出售20亿股在香港上市的建设银行(0939.HK)股份，每股价格为5.63-5.81港元。这样的价格较周二香港市场收盘价5.93港元最多折让5.1%。

美银股价周二收报14.25美元，较上周五收盘上涨将近1%。

建设银行在香港市场股价今年累计下跌4.7%，同期恒生H股金融指数.HSHFI下跌9%。(完)

(编译 徐文焰/王冠中/郑茵 审校 石冠兰/王翔琼/沈以文)

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