美国银行同意就抵押贷款诉讼与两房达成和解

路透华盛顿3月26日 -美国银行(BAC.N)同意支付95亿美元与房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB就抵押贷款诉讼达成和解，这将有助于该行结束金融危机至今仍然面临的最大一桩官司之一。

和解协议于周三宣布，将包含63亿美元现金及32亿美元证券。证券部分将由美国银行向这两家住房融资机构买回。

这家以资产计为美国第二大的银行称，对于抵押贷款诉讼相关证券的全部曝险，其中大约88%已经得到解决。

美国银行第一季获利可能因这项协议而受到严重冲击。该行表示，和解协议料将导致第一季获利每股减少约0.21美元，相当于汤森路透I/B/E/S在和解达成之前预估的四分之三。

美国银行周三还同意支付1,500万美元，了结纽约州首席检察官针对其2009年收购美林一事持续已久的诉讼。

美国银行在楼市荣景期间所出售的抵押贷款支持证券这个问题上，仍面临美国司法部的一场官司，以及司法部和各州的其他一些调查。美国银行在周三表示，已经“进行了初步协商”来解决这些问题。

联邦住房金融局在2011年提交了18宗涉及规模约2,000亿美元抵押贷款支持证券的诉讼，这是现今了结的第10起。

法院对数家相关银行做出一连串不利裁决后，目前有很多案件已达成和解。(完)

(编译 王翔琼；审校 戴素萍)

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