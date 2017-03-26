版本:
中国
中国财经 | 2017年 3月 26日 星期日 13:16 BJT

博鳌论坛：中国将向外资开放更多领域 望中企在外获公平对待--周小川

路透中国博鳌3月26日 - 中国人民银行行长周小川周日称，中国将大幅减少未对外资开放的领域数目，也希望投资于海外的中国企业能获得更公平待遇。

他在出席博鳌亚洲论坛时表示，随着中国进一步开放，我们希望中国的投资者在海外获得公平对待。

周小川并补充称，北京方面我等待美国新政府下决定，如何将协商继续往前推进。(完)

(编译 艾茂林; 审校 李爽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐