博鳌论坛：中投看好欧美基础设施和新兴市场投资机会--总经理

路透北京4月9日 - 中国主权财富基金--中国投资有限责任公司副董事长、总经理高西庆表示，中投公司海外投资将关注欧美基础设施领域和新兴市场。

他在博鳌亚洲论坛周一接受新华社专访时并表示，基础设施领域是中投相对更为关注的行业之一。中投公司财务投资规模大，更关注长期投资，而基础设施投资周期长、回收慢但长期稳定、需要资金量大，对中投来说比较合适。

他解释称，金融危机爆发后，欧洲各国政府对外资开放基础设施投资，对税收、监管等政策作了相应调整，所以中投公司看好欧洲基础设施。

“中投公司在大的直接投资项目中收益率通常要求两位数以上，但在投资环境较好、法制健全、政治稳定的国家，如果有好的基础设施项目，即使是个位数的收益率，中投公司也愿意考虑投资。”高西庆说。

报导援引高西庆的话称，2012年中投公司境外投资组合收益表现远好于上年，全年收益率接近11%。但最终确切数据要经过审计后，预计到今年6月至7月正式公布。之前中投公司副总经理梁骧曾称，中投去年总收益回报率达到10.6%。

中投公司自成立以来已公布四份年报，其中2011年中投公司境外投资组合全年收益率为-4.3%，是中投自成立以来投资浮亏最多的一年，累积年化收益率为3.8%。此前的三年分别为2008年年度收益率-2.1%；2009年11.7%；2010年11.7%。

针对时下美、日等国推行的量化宽松政策，高西庆称，该政策对中国外汇储备的保值增值是很大的挑战。若世界范围内的货币贬值，各国政府都实行量化宽松政策，这很有可能引发货币战争。

日本央行4月4日采取超预期的量化宽松政策，将以两年时间实现2%的通胀目标，将基础货币量扩大一倍，并将购买更长期限的国债以降低利率。受此影响，日元兑美元贬值4.8%，10年期日本国债利率下行12bp，日经指数上涨3.5%，而香港和韩国股市下跌近3%。（完）

(发稿 李航; 审校 张胜男/杨淑祯)

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