黑石集团在前海尚无投资项目--高层

万家文化与龙薇传媒终止股份转让 因交易存在无法预测法律风险
路透北京4月1日 - 中国浙江万好万家文化股份有限公司周六公告称，经友好协商，公司第一大股东万家集团与西藏龙薇文化传媒有限公司决定终止股份转让事项，并签署了解除协议。因龙薇传媒认为万家文化正被证监会立案调查，结果无法预知，交易存在无法预测法律风险。
路透博鳌4月7日 - 美国私人直接投资公司--黑石集团(百仕通)(BX.N)高级董事总经理、大中华区主席梁锦松周日表示，黑石集团目前在深圳前海试验区并没有投资项目。
他在博鳌亚洲论坛上称，深圳前海金融试验区的概念很好，依托靠近香港的优势，但现在还有很多的政策没出来，需要进一步观察。
“截止目前，黑石在前海试验区并没有投资。”梁锦松称。
2010年8月经国务院批复，前海深港现代服务合作区正式出台，在这块位于深圳西部，面积约15平方公里、相当于五个伦敦金融城的土地上，最受人瞩目的是透过中港资金流动的“模拟”资本项目开放。除了离岸人民币贷款外，贸易投融资、中长期债券发展等金融业务在此地区展开试点。
今年1月，深圳前海跨境人民币贷款项目在深圳签约。在这个中国资本帐开放的试点项目中，共有15家香港的银行签署总金额20亿元的贷款协议，另有两家深圳的银行向香港企业提供了6.2亿元贷款，令跨境贷款呈双向流动。(完)
(发稿 沈燕/许贵卿; 审校 张喜良)
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路透北京4月1日 - 中国浙江万好万家文化股份有限公司周六公告称，经友好协商，公司第一大股东万家集团与西藏龙薇文化传媒有限公司决定终止股份转让事项，并签署了解除协议。因龙薇传媒认为万家文化正被证监会立案调查，结果无法预知，交易存在无法预测法律风险。
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。
路透北京4月1日 - 中国3月财新制造业PMI连续第七个月保持扩张，但步伐有所放缓，生产、新订单、就业、库存等指数均较前月下降，上月拉动PMI的主要动力新出口订单亦降至三个月低点，这与稍早公布的官方PMI超预期走势形成对比。