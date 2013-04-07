黑石集团在前海尚无投资项目--高层

路透博鳌4月7日 - 美国私人直接投资公司--黑石集团(百仕通)(BX.N)高级董事总经理、大中华区主席梁锦松周日表示，黑石集团目前在深圳前海试验区并没有投资项目。

他在博鳌亚洲论坛上称，深圳前海金融试验区的概念很好，依托靠近香港的优势，但现在还有很多的政策没出来，需要进一步观察。

“截止目前，黑石在前海试验区并没有投资。”梁锦松称。

2010年8月经国务院批复，前海深港现代服务合作区正式出台，在这块位于深圳西部，面积约15平方公里、相当于五个伦敦金融城的土地上，最受人瞩目的是透过中港资金流动的“模拟”资本项目开放。除了离岸人民币贷款外，贸易投融资、中长期债券发展等金融业务在此地区展开试点。

今年1月，深圳前海跨境人民币贷款项目在深圳签约。在这个中国资本帐开放的试点项目中，共有15家香港的银行签署总金额20亿元的贷款协议，另有两家深圳的银行向香港企业提供了6.2亿元贷款，令跨境贷款呈双向流动。(完)

(发稿 沈燕/许贵卿; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。