博鳌论坛：中国央行不愿有四万亿美元外储 希望能平稳调整--货币政策委员

新闻稿：穆迪将中国评级从Aa3下调至A1 展望从负面调整为稳定
路透上海5月24日 - 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。
路透北京3月25日 - 中国央行货币政策委员会委员樊纲周六称，从长远讲中国央行也不愿意有四万亿美元的外汇储备，但也希望外储能够平稳调整。
樊纲是在博鳌亚洲论坛2017年会的分论坛上作出上述表述的。他并指出，央行也不希望外储在几天之内就降至两万亿美元。
中国央行本月稍早公布，2月末中国外汇储备为30,051.24亿美元，环比增加69.2亿美元，结束此前连续七个月下降，并再度重返3万亿美元关口上方。
中国央行营业管理部主任周学东此前在接受路透专访时表示，央行对人民币汇率和外汇储备并未设定任何底线；三万亿美元外储仍处于比较高水平。（完）
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(发稿 马蓉；审校 林高丽)
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