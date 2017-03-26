博鳌论坛：中国央行不愿有四万亿美元外储 希望能平稳调整--货币政策委员

路透北京3月25日 - 中国央行货币政策委员会委员樊纲周六称，从长远讲中国央行也不愿意有四万亿美元的外汇储备，但也希望外储能够平稳调整。

樊纲是在博鳌亚洲论坛2017年会的分论坛上作出上述表述的。他并指出，央行也不希望外储在几天之内就降至两万亿美元。

中国央行本月稍早公布，2月末中国外汇储备为30,051.24亿美元，环比增加69.2亿美元，结束此前连续七个月下降，并再度重返3万亿美元关口上方。

中国央行营业管理部主任周学东此前在接受路透专访时表示，央行对人民币汇率和外汇储备并未设定任何底线；三万亿美元外储仍处于比较高水平。（完）

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