博鳌论坛：任志强称十年楼市调控政策适得其反 今年房价仍稳中有升

路透博鳌4月8日 - 中国房地产商--华远地产董事长任志强周一表示，中国十年楼市调控政策屡屡适得其反，其根源在于十年前调控的根源就有误，而今年出台的新国五条细则亦难抑制房价上涨，预计今年房价仍稳中有升。

他在博鳌亚洲论坛上表示，由于政策调控从起始就有误，包括土地招拍挂，财税政策以及金融政策等，都在推高房价，也使得调控难以达到效果。

“房地产是夜壶，政府需要的时候拿出来，不需要的时候放到床下，一直服务于宏观调控的大局。”任志强称。

他认为，尽管房地产调控政策强调增加供给，抑制不合理需求，但从实际情况看，有效供给并没有增加，而需求也没有因为行政限购限贷等手段受到抑制，从而导致调控政策的失败。

“国五条提出增加有效供给，去年一年却没有增加供给，所有的政策都在抑制需求，这也不准买房子，那也不准买房子，利率也要提高，抑制需求只能让供给下降。”任志强称。

去年年底至今中国楼市加速回暖，引发决策层对楼市过热的担忧，国务院在3月初进一步收紧对中国房地产市场的调控，各地细则则在月末纷纷出炉。北京市最新率先宣布调高购买二套房门槛，自4月8日起将二套房贷款首付比例由六成提升至七成。(完)

(发稿 沈燕/许贵卿; 审校 林高丽)

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