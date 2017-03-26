博鳌论坛：中国将放宽服务业等外资准入 支持外企在国内上市发债--副总理

华为进军PC市场 给联想、惠普和戴尔带来挑战
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
路透北京3月25日 - 中国国务院副总理张高丽周六称，将大力优化外商投资环境，进一步放宽服务业等外商投资准入，支持外商投资企业在国内上市、发债等；中国经济发展进入新常态，但长期向好的基本面没有改变。
他在博鳌亚洲论坛2017年年会发表主旨演讲并称，预计未来五年，中国将进口八万亿美元商品，吸收6,000亿美元外来投资，对外投资总额将达到7,500亿美元。
“我们将大力优化外商投资环境，进一步放宽服务业、制造业、采矿业外商投资准入，支持外商投资企业在国内上市、发债，在资质许可、标准制定、政府采购、享受《中国制造2025》政策等方面，对内外资企业一视同仁。”他称。
他并表示，中国将全面实施清单管理制度，继续减税降费，为企业减轻负担，切实保护投资者合法权益；高标准高水平建设上海等11个自贸试验区，全面推广成熟经验；加强产权保护，促进公平竞争，让中国市场更加透明、更加规范、更有吸引力。
他强调，中国经济发展进入新常态，经济增速、经济发展方式、经济结构、经济发展动力都正在发生重大变化，但中国经济长期向好的基本面没有改变。
外交部网站周五援引张高丽在出席博鳌亚洲论坛2017年年会对中外企业家的讲话称，中国将修订外商投资产业指导目录，进一步放宽外资准入；希望外商优化投资方向，积极参与区域发展重大战略，进一步优化外资产业结构和区域布局，加大对先进制造业、生态环境治理、欠发达地区等投资力度。（完）
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(发稿 马蓉；审校 林高丽)
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路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
路透上海5月24日 - 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。