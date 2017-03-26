博鳌论坛：中国将放宽服务业等外资准入 支持外企在国内上市发债--副总理

路透北京3月25日 - 中国国务院副总理张高丽周六称，将大力优化外商投资环境，进一步放宽服务业等外商投资准入，支持外商投资企业在国内上市、发债等；中国经济发展进入新常态，但长期向好的基本面没有改变。

他在博鳌亚洲论坛2017年年会发表主旨演讲并称，预计未来五年，中国将进口八万亿美元商品，吸收6,000亿美元外来投资，对外投资总额将达到7,500亿美元。

“我们将大力优化外商投资环境，进一步放宽服务业、制造业、采矿业外商投资准入，支持外商投资企业在国内上市、发债，在资质许可、标准制定、政府采购、享受《中国制造2025》政策等方面，对内外资企业一视同仁。”他称。

他并表示，中国将全面实施清单管理制度，继续减税降费，为企业减轻负担，切实保护投资者合法权益；高标准高水平建设上海等11个自贸试验区，全面推广成熟经验；加强产权保护，促进公平竞争，让中国市场更加透明、更加规范、更有吸引力。

他强调，中国经济发展进入新常态，经济增速、经济发展方式、经济结构、经济发展动力都正在发生重大变化，但中国经济长期向好的基本面没有改变。

外交部网站周五援引张高丽在出席博鳌亚洲论坛2017年年会对中外企业家的讲话称，中国将修订外商投资产业指导目录，进一步放宽外资准入；希望外商优化投资方向，积极参与区域发展重大战略，进一步优化外资产业结构和区域布局，加大对先进制造业、生态环境治理、欠发达地区等投资力度。（完）

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