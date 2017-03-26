博鳌论坛：全球化无法避免 美国酝酿的边境调节税存争议--中国央行行长

路透北京3月25日 - 中国央行行长周小川周六称，全球化已成无法避免的挑战，世界各国必须直面这一现实；如果进一步利用亚洲基础设施投资银行和其他开发机构贷款推动基础设施上建设、促进电信业发展与数字化，将进一步推动全球化进程。

中国央行网站刊登的周小川在博鳌亚洲论坛2017年年会发表的讲话并称，美国新一届政府正在酝酿的边境调节税是对公司税的一种调整，这种以直接税的方式征收间接税的提法是很有争议的。

“就像其他社会和经济问题一样，不管选择欢迎与否，全球化已是既成事实，成为无法避免的挑战，我们必须直面这一现实。”他称，“有些国家担心全球化会对本国就业产生影响，采取措施保护本国制造业。但从经济学上来讲，这违悖资源配置理论。”

他解释道，出台政策鼓励关键资源从一个部门转移至另一部门，这种资源重新分配效率值得质疑，对其他部门而言也是一种间接歧视；对于已实现一般均衡的市场，服务业和高科技等领域具备比较优势，如果将这些优势部门的资源配置到制造业，这种选择不能就说不好，但从数学优化模型上看是有问题的。

他并提到，希望能在7月G20领导人汉堡峰会上就自由贸易和全球化形成更加清晰的语言。

同时，对于美国新一届政府正在酝酿的、旨在鼓励出口并限制进口的边境调节税，他表示，目前尚不知道最终设计方案；但从中国改革开放多年的经验来看，要鼓励出口的话，应当允许出口制造商自由进口零部件和技术产品；如果限制进口，将难以在零部件、价格、科技和人才方面获得竞争优势，反而对出口造成歧视，不利于增加出口。

“上世纪80年代初，中国影音电子产品出口大幅增长，原因在于我们采取了较低的进口关税，这令中国出口商在进口原材料和技术时有更多的选择，这些出口部门有可能在之后逐渐实现了部分进口替代，但也是基于市场竞争基础之上的。”他称。

他指出，边境调节税是对公司税的一种调整，而公司税主要针对公司利润征税，不同于增值税或销售税等间接税，“这种以直接税的方式征收间接税的提法是很有争议的”。

美国总统特朗普此前接受路透专访时称边境调节税会鼓励企业回到美国，建造工厂、创造就业。中国商务部部长高虎城此前称，中国一贯主张各国在制定贸易政策时应当遵守国际贸易规则；如果美国出台具体方案，中国将认真加以评估，并且根据评估的结果做出反应。

国际货币基金组织(IMF)首席经济学家奥伯斯法尔德(Maurice Obstfeld)上周称，美国税法目前对出口商的有利程度大于对进口商，改革税法将会支撑美元升值，从而波及到其他经济体。（完）

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