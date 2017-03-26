博鳌论坛：货币政策未必完全无法促进结构性改革--周小川

路透北京3月26日 - 中国央行周小川周日表示，财政政策对结构性改革而言是很有帮助的，如果财政政策已经没有空间，结构性改革很难进行，但这未必意味着货币政策完全无法促进结构性改革。

证券时报援引他在出席博鳌亚洲论坛2017年年会时称，货币政策会调整总量的需求，而不是调整结构和行业。

“我们可以有一些创意，去创造一些工具，鼓励或者支持某些行业。货币政策可以往前导入一些战略行业，可以帮助结构性改革。在中国，我们也希望制定一些政策鼓励农村地区的融资贷款、小企业的融资贷款，至于成效如何，让我们拭目以待。”他称。

周小川谈到，从长期看，中国从很多年前已经开始长期的结构性改革，从过去特别依赖出口转为特别强调内需；从中短期来看，中国已着手解决一些结构上的瓶颈问题。而财政政策对结构性改革而言是很有帮助，如果财政政策已经没有空间，结构性改革很难进行。

但他认为，未来人们会慢慢意识到，即便在财政上的指标不是很好，还是必须继续用财政手段和财政工具，之后会有某些国家，会再度开始强调财政政策和结构性改革。

周小川并认为，每个国家对于财政空间的使用要单独做出判断。对中国而言，中央政府债务占GDP比重并不是很高，但中国是个很大的国家，需要思考中央政府和地方政府之间的关系，省政府也可以自己借债，进行结构性改革、基础设施投资、城市化以及发展服务业等，因此需要去调整中央政府和地方政府之间的关系，调整财权事权及地方财政政策的限度。而不同的省份之间的财政指标都不同，这也是一个值得探讨的领域。

周小川此前在两会答记者问时表示，货币政策在稳健方面适当做得更加中性一些，会有利于供给侧结构性改革。很多企业要“三去一降一补”，如果货币太松的话，压力就不够。（完）