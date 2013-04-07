博鳌论坛：中国经济将继续保持健康发展势头--习近平

万家文化与龙薇传媒终止股份转让 因交易存在无法预测法律风险
路透北京4月1日 - 中国浙江万好万家文化股份有限公司周六公告称，经友好协商，公司第一大股东万家集团与西藏龙薇文化传媒有限公司决定终止股份转让事项，并签署了解除协议。因龙薇传媒认为万家文化正被证监会立案调查，结果无法预知，交易存在无法预测法律风险。
* 中国经济将继续保持健康发展势头
* 国内需求特别是消费需求持续扩大
* 对外投资将大幅增加
* 亚洲成拉动世界经济复苏和增长重要引擎
* 亚洲国家应加强合作
路透博鳌4月7日 - 中国国家主席习近平周日表示，当前和今后一个时期，中国经济将继续保持健康发展势头，国内需求特别是消费需求将持续扩大，对外投资也将大幅增加。
他在博鳌亚洲论坛发表主旨演讲时指出，据测算，今后五年，中国将进口10万亿美元左右的商品，对外投资规模将达5,000亿美元，出境旅游有可能超过4亿人次。“中国越发展，越能给亚洲和世界带来发展机遇。”
“新世纪以来，中国同周边国家贸易额由1,000多亿美元增至1.3万亿美元，已成为众多周边国家的最大贸易伙伴、最大出口市场、重要投资来源地。”习近平说。
但他同时指出，中国依然是世界上最大的发展中国家，仍面临不少困难和挑战。中国将坚持改革开放不动摇，牢牢把握转变经济发展方式这条主线，集中精力把自己的事办好；并坚持与邻为善，深化互利合作。积极推动亚洲和世界范围的地区合作，积极探讨搭建地区融资平台，继续倡导并推动贸易和投资自由化便利化。
他并表示，中国将通过争取和平国际环境发展自己，继续妥善处理和有关国家的分歧和摩擦，在坚定扞卫国家主权、安全、领土完整的基础上，努力维护同周边国家关系和地区和平稳定大局。
**亚洲国家应加强合作**
习近平指出，当前国际形势发生复杂变化，世界各国相互联系日益紧密；同时，天下仍很不太平，发展问题依然突出，世界经济进入深度调整期，整体复苏艰难曲折，国际金融领域仍然存在较多风险，各种形式的保护主义上升，各国调整经济结构面临不少困难，全球治理机制有待进一步完善。
他表示，亚洲是当今世界最具发展活力和潜力的地区之一，亚洲对世界经济增长的贡献率已超过50%，已成为拉动世界经济复苏和增长的重要引擎，但亚洲要谋求更大发展，还面临很多挑战和困难。亚洲发展需要转型升级，对亚洲而言发展仍是头等大事，仍然是解决诸多矛盾和问题的关键。
“亚洲稳定面临新的挑战，热点问题此起彼伏，传统安全威胁和非传统安全威胁都有所表现，实现本地区长治久安需要地区国家增强互信、携手努力。”习近平称。
他提出，要勇于变革创新，为促进共同发展提供不竭动力；要加大转变经济发展方式，更加注重发展质量和改善民生；并稳步推进国际经济金融体系改革，完善全球治理机制。
同时，要共同维护和平，为促进共同发展提供安全保障，不能为一己之私把一个地区乃至世界搞乱。
“和平犹如空气和阳光，受益而不觉，失之则难存。没有和平，发展就无从谈起。国家无论大小、强弱、贫富，都应该做和平的维护者和促进者，不能这边搭台、那边拆台，而应该相互补台、好戏连台。”习近平称。(完)
(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
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