博鳌论坛：腾讯总裁刘炽平称微信不应该再额外收费

路透北京4月7日 - 中央人民广播电台(CNR)周日援引腾讯控股(0700.HK)总裁刘炽平的在博鳌论坛上的讲话报道称，腾讯不太可能对微信用户收费。之前工信部官员称未来可能会对微信用户收费。

微信目前免费，拥有超过3亿的用户。

刘炽平表示，微信作为基础服务，不应该有额外的收费，因为用户已经在流量上付了最基础的费用。

在此次论坛上针对微信收费的一份调查显示，3,000名受访者中有71%的人反对收费。

财新网上月引用工业和信息化部部长苗圩的话报道称，电信运营商可能向腾讯施压，要求对微信收费，因为该软件大量占用了数据带宽。此番言论招致微信用户的愤怒。

腾讯曾表示，将大举投资微信，以吸引更多海外用户。(完)

(编译 侯向明; 审校 王丽鑫)

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