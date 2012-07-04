巴克莱执行长Bob Diamond辞职

* 即将离职的董事长Marcus Agius将负责物色新任执行长

* Diamond的辞职决定是英国议会宣布将对其进行质询後做出的--消息

* 财政大臣奥斯本对Diamond辞职一事表示欢迎

* Anthony Jenkins据传是最可能的内部继任人选

* 巴克莱股价下跌,银行类股表现平淡

路透伦敦7月3日电---英国金融集团巴克莱(BARC.L)执行长Bob Diamond周二因利率操纵丑闻突然辞职,该丑闻恐将牵涉到十几家大银行机构.不过他暗示,英国央行曾鼓励该行操纵利率.

"外界施予巴克莱的压力已达到可能对整个公司造成损害的程度,我不能让这样的事发生,"现年60岁的Diamond表示.Diamond的离职条件并未宣布,但Sky News报导称,巴克莱银行将要求Diamond放弃近2,000万英镑(3,000万美元)的奖金.

很多政界人物和报章已瞄准了这桩利率操纵丑闻,电子邮件显示,银行家为协助伪造利率数据而拿出香槟弹冠相庆.外界认为此乃英国银行业为非作歹文化猖獗的例证,而银行业是凭借纳税人资金的巨额援助才得以幸存.

巴克莱(BARC.L)公布了一份2008年来自Diamond的内部备忘录,当时Diamond担任的是投资银行领导人,该备忘录显示英国央行副总裁塔克当时隐晦地鼓励巴克莱在金融危机高峰期间刻意压低利率,以美化该行的财务状况.

备忘录显示,塔克告知Diamond他已经接获高层政府官员的电话.Diamond说他被告知,"不是总有必要让其看起来如近期这麽高."

英国央行不愿置评,但Investec分析师Ian Gordon表示,"基於初步调查,这的确意味着巴克莱曾接获英国央行的讯息,而这份讯息给予巴克莱很大的鼓励."

"因此他们可能试图用正当的理由来分摊相关指责.这引发出一大堆问题,这些问题非常严重,有待英国央行来回答."

时任财政大臣的达林则称,英国央行会做出这样的建议令人难以置信,他表示,"Bob Diamond和巴克莱似乎在说,这是英国央行叫他们这麽做的."

"若英国央行曾经做过这样的建议,真会让我震惊不已,同样地,我也认为我当时负责的财政部中肯定不会有任何人建议做像这样的不当行为."他向英国第四频道(Channel Four)表示.

他在论及英国央行如何提供资金以协助缓解商业银行借款成本升高问题时,他表示,"当时政策有改变,为的是压低利率."

"但若有人乾脆填入错误数据来操纵这个利率,这应当受到谴责,且完全不可饶恕."

**突然逆转**

Diamond辞职令事情突然逆转,数小时之前他曾表示,得由他收拾巴克莱的烂摊子.这家英国第三大银行因操纵基准利率被罚款近5亿美元.该利率是从衍生品工具到按揭贷款等一切金融产品的定价基准.

英国首相卡梅伦宣布展开议会质询,此前他呼吁Diamond对该丑闻负责.英国金融服务监管局(FSA)也向巴克莱董事会施压.

财政部周二表示,政府正在考虑引入银行管理严重失职的刑事制裁.

FSA主席Adair Turner周二表示,自上周五上午以来,他已同巴克莱就该行需要"文化变革"进行了多次私下对话.

他表示,"我们向巴克莱董事会传达了其需考虑的一些问题,但当前的领导层...能否实现这种程度的转变得由他们自己判断."

Diamond周一在致员工的一封长信中明确阐明了继续任职的决心.但在卡梅伦和英国财政大臣奥斯本宣布议会质询後,Diamond和公司董事会稍晚决定,他应该辞职.

**"Diamond的辞职只是第一步"**

奥斯本对英国广播公司(BBC)电台表示,Diamond的辞职只是"第一步,应由此实现文化的改变,并开辟我们需要看到的新的责任时代".

"巴克莱的董事长昨晚打电话告诉我,这是董事会和Diamond先生的决定,我认为Diamond先生作出了正确的决定,"奥斯本说.

Diamond将出席周三的议会质询,届时讨论的焦点可能集中在英国央行在那段时间里对操纵利率的态度上.他的证词将具有法律豁免权.

董事长Marcus Agius将负责新执行长的寻找,尽管他在一天前也已经宣布自己即将离任.新近任命的运营长Jerry del Missier一直以来担任Diamond的助手,这次也一同离职.

这场厄运在这家拥有322年历史的银行内部造成了严重冲击.最近几年该银行一直因Diamond一手打造的进取型企业文化而感到自豪,他最初担任投资银行部主管,而後荣升执行长.一位巴克莱的银行家表示,员工们感到十分失望.这位银行家要求匿名,因未被允许公开发表讲话.

"公司里所有人都在谈论继任者人选,但很难找到与Bod和John(Varley,Diamond的前任)具有同等资历的人.我猜现在要想从投资银行这边选人恐怕是很难了."

巴克莱承认,在2007年底至2009年5月期间,该行提交了过低的利率数据用於银行间市场利率的计算,Diamond在这一期间担任投资银行部主管.大银行之间借贷利率的估算数据通常被用来计算伦敦银行间拆放款利率(LIBOR),以此作为全球数以万亿计美元借款合同的基础.

通过操纵这些数字,银行业可能让人对其财务状况产生错误印象.巴克莱称自己之所以提供低估的数字,是由於认为其竞争对手也在这麽做,而且利率较高将会让人觉得银行遇到了麻烦.

银行业提交的数字由汤森路透(TRI.TO)代表英国银行业者协会(BBA)进行编制.

英国反对党工党领导人米利班德(Ed Miliband)曾表示希望看到对巴克莱的银行家提起刑事指控.他对Diamond的辞职表示欢迎,但称只有一场议会的质询还不够,要求由法官牵头开展一场独立调查.

"这关乎整个银行业体系的文化和行为,因此我们需要进行一场独立,公开,由法官牵头的公众质询,"他说.

英国政府表示,由法官牵头的调查将花费太长的时间,对於制定新法规以严格规章可能起不到作用.卡梅伦再三强调,米利班德领导的工党在巴克莱操纵利率期间是执政党.卡梅伦在2010年大选中获胜.

**合适人选**

Oriel Securities分析师Mike Trippitt说,目前担任巴克莱零售和企业银行业务执行长的Antony Jenkins是最有可能接替Diamond的内部人选.不过,巴克莱亦可能从外界挑选一名新的领导人来摆脱丑闻.

巴克莱前25名投资者中的其中一位称,"提升一名现有的管理人员,或似乎不足以解决此次LIBOR操纵丑闻所暴露出来的该银行文化问题."该投资者要求匿名.

其他可能人选包括前摩根大通(JPM.N)投行业务联席主管Bill Winters,以及前巴克莱财务主管和前摩根大通嘉诚的执行长Naguib Kheraj.

巴克莱股价周一因Agius的辞职消息而上涨,但周二尾盘时一度下跌1.1%至1.665英镑,同时欧洲银行股指数.SX7P则持平.巴克莱股价较上周四开盘水准下跌超过15%.

巴克莱之前曾被美国和英国当局罚款4.53亿美元,是十几家接受调查的银行中首家交钱了事的银行,其它银行包括花旗集团(C.N)、瑞银(UBS)UBSN.VX和苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L).(完)