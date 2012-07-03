焦点人物：利率操纵丑闻中辞职的巴克莱执行长Bob Diamond

路透伦敦7月3日电---巴克莱执行长Bob Diamond曾经说过,银行家是时候停止道歉了.而如今在他任内爆发了利率操纵丑闻,他也在道歉之後下台了.

Diamond向员工表示,他对发生的事情感到抱歉,并称巴克莱令客户和股东失望.

Diamond周二请辞,即刻生效.就在一年多以前,他才就任巴克莱执行长一职,再之前他管理巴克莱投行部门.

他向政治压力屈服,一天后他将就操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)一事接受议会质询.该利率支撑的贷款和金融合约规模约为360万亿美元.

就在去年,对於政界抨击银行家在2008-09年金融危机时期的角色,他还嗤之以鼻.Diamond去年薪资为1,700万英镑.

当时他对英国议会一个委员会表示:"银行业经历了一段时间的自责和道歉,我认为这个时段需要就此结束.我们需要我们的银行(未来)愿意承担风险......这样我们才可以创造就业,"

但是当局发现,巴克莱交易员从2005到2009年间非法操纵Libor,而这段时间Diamond正好主管该行的投行业务.

"对於这些事,没有人比我更感到抱歉、失望和愤怒,"他周一在致员工的信件中称.

英国和美国的监管部门已因此丑闻对巴克莱处以4.5亿美元的罚金,且正调查其它银行.

八个月前,这名美国人曾提出,他所在的行业可以促进经济增长和就业,从而为社会做出贡献."银行业能否成为好公民?答案一定是'是的',"他称.

Diamond承认很多人不会相信他,但称危机爆发以来银行家已改变方式,他也已将履行公民职责作为其管理团队的优先考虑事项之一.

**冒进氛围**

多年来因为批评者所谓的"赌博银行"派发奖金一事,Diamond经常成为争议的对象.

巴克莱董事长Marcus Agius周一宣布辞职,以期缓解Diamond的压力,但这位执行长面临的政治压力日益加重.

作为全球金融中心和英国经济的重要组成部分,伦敦这种银行家文化所引发的愤怒情绪在整个英国激起了共鸣.

英国首相卡梅伦称,Diamond及其他巴克莱高层需要回答"一些严肃的问题".财政大臣奥斯本对他的辞职表示欢迎,称这是对国家有利的决定.

未来几天,审查重点将集中在高层对这次操纵丑闻了解多少,公司文化又该对此承担多大责任.

曾於1994-1998年担任巴克莱执行长,且今年在全国银行业改革委员会任职的Martin Taylor指出,Diamond慢慢在巴克莱资本建立起"高度竞争和极端进取"的氛围.巴克莱资本是巴克莱银行的投行部门.

Taylor称:"当人们被推动着走向极端时--你知道交易员是怎样的--他们有时就会越过界限.他们不需要总部对过界的指示,他们认为总部或许就是这麽期待的."

**报酬最多的银行家**

出生于美国麻萨诸塞州的Diamond是两名教师的儿子,他於1996年加入巴克莱,之後大部分时间都在致力於将该投行打造成一家债市巨擘,并是让原投行部Barclays de Zoete Wedd焕然一新的功臣.

而他进入投行界也几乎是偶然的,进入该行业之前,他在美国康涅狄格大学(University of Connecticut)担任了两年商学讲师.在深深迷上债券交易後,他加入摩根士丹利,在此工作了13年,之後又于瑞士信贷第一波士顿(Credit Suisse First Boston)工作了四年,在那里他转投了巴克莱 BARC.L.

Diamond在2003年曾错过巴克莱执行长之职,被任命其它高层职位.2008年他率领巴克莱做了他最大胆的一次交易-收购雷曼兄弟的美国业务.这令巴克莱获得了股权和咨询业务的能力,可以比肩高盛等华尔街巨头.

他位居欧洲薪酬最高的银行家之列,去年其薪资、奖金和股权激励合计达1,700万英镑左右,这引发了投资者的强烈不满,迫使他不得不放弃了长期奖金.

他已婚,有三个子女,并且把家安在了伦敦.在完成雷曼兄弟的交易之後,据称他曾在该行交易大厅播放英国国歌.

他还是个体育迷,曾在橄榄球队中担任过後卫,并且是英国切尔西球队的拥趸,还喜欢波士顿红袜棒球队(Boston Red Sox)、凯尔特人队和新英格兰爱国者队(New England Patriot).

他还常常将体育和商业相提并论,称他正在管理一个精英团队,时不时的会探访交易大厅并与交易员攀谈.(完)