北京银行拟非公开发行至多1.3亿股优先股 募资130亿元

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海12月15日 - 在已获得49亿元人民币优先股发行额度的基础上，中国北京银行(601169.SS)周二公告，拟再向合格投资者非公开发行不超过1.3亿股优先股，至多募资130亿元，全部用于补充其他一级资本。
北京银行表示，综合考虑净利润增速、风险加权资产增速、分红比例及资本性支出等因素，即使在发行49亿元优先股之后，公司一级资本充足率仍在上市银行中处于较低水平，持续补充一级资本的压力依然明显。
该行并称，本次拟发行优先股，除提高一级资本充足率与资本充足率以外，还将在前次已获核准发行的49亿元优先股的基础上，通过提升一级资本占总资本比例，改变主要依靠核心一级资本来满足一级资本充足率要求的现状，进一步优化资本结构。
该发行预案尚需经公司股东大会逐项审议通过，并经中国银监会及中国证监会等相关监管机构核准后方可实施。
中国的商业银行优先股发行主体涵盖大型银行、股份制银行和地方商业银行，发行场所有境内也有境外，币种包括人民币、美元及欧元等。
本月初，证监会核准北京银行非公开发行不过4,900万股优先股，批复自核准之日起两年有效。
北京银行周一收报10.38元，最近一个月累计涨幅18.36%。(完)
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(发稿 李宏薇; 审校 黄凯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。