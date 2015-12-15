北京银行拟非公开发行至多1.3亿股优先股 募资130亿元

路透上海12月15日 - 在已获得49亿元人民币优先股发行额度的基础上，中国北京银行(601169.SS)周二公告，拟再向合格投资者非公开发行不超过1.3亿股优先股，至多募资130亿元，全部用于补充其他一级资本。

北京银行表示，综合考虑净利润增速、风险加权资产增速、分红比例及资本性支出等因素，即使在发行49亿元优先股之后，公司一级资本充足率仍在上市银行中处于较低水平，持续补充一级资本的压力依然明显。

该行并称，本次拟发行优先股，除提高一级资本充足率与资本充足率以外，还将在前次已获核准发行的49亿元优先股的基础上，通过提升一级资本占总资本比例，改变主要依靠核心一级资本来满足一级资本充足率要求的现状，进一步优化资本结构。

该发行预案尚需经公司股东大会逐项审议通过，并经中国银监会及中国证监会等相关监管机构核准后方可实施。

中国的商业银行优先股发行主体涵盖大型银行、股份制银行和地方商业银行，发行场所有境内也有境外，币种包括人民币、美元及欧元等。

本月初，证监会核准北京银行非公开发行不过4,900万股优先股，批复自核准之日起两年有效。

北京银行周一收报10.38元，最近一个月累计涨幅18.36%。(完)

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