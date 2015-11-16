北京银行称今日落实定向降准 人民币存款准备金率下调至14%

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京11月16日 - 针对今日市场流传一份北京银行(601169.SS) 关于调整人民币存款准备金率的通知，北京银行相关人士周一稍晚回应路透称，是次调整存款准备金率是落实10月央行“对符合标准的金融机构额外降低存款准备金率0.5个百分点”的通知，该行自今日起下调存准率至14%。
“并不是新增的定向降准，就是落实上月央行的政策，今天开始执行而已。”该人士称。
另有央行人士亦表示，“符合条件的金融机构可以向央行提出申请，之前未达到，现在达到了也可以提出申请，比较灵活。”
中国央行早前宣布，自10月24日起下调基准利率0.25个百分点，同时下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，对符合标准的金融机构额外降低存款准备金率0.5个百分点。
央行有关负责人称，此前六次定向降准中按家数计算累计已有97%的金融机构享受了定向降准政策。此次调整优化定向降准标准，对符合标准的金融机构额外降低存款准备金率0.5个百分点。下一步将继续完善定向降准考核机制，优化考核标准，强化正向激励。
(发稿 李铮; 审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。