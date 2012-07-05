巴克莱前执行长向英国议会道歉

巴克莱前执行长Bob Diamond周三为下属交易员操纵利率的“应受谴责的”行为道歉。现年60岁的Diamond本周辞职，在此之前一直是全世界薪酬最高和最有权势的金融业高管之一，以行事激进闻名。此前巴克莱因操纵世界金融体系核心利率而同意支付近5亿美元罚款。路透