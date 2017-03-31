中行去年净利同比下降3.67% 不良贷款率升至1.46%

华为进军PC市场 给联想、惠普和戴尔带来挑战
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
路透上海3月31日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)周五公布，去年股东应享税后净利润同比下降3.67%，略低于市场预期；年末不良贷款率为1.46%，比上年末升0.03个百分点。
刊登在香港联交所的年报显示，该行去年实现归属股东应享税后净利润为1,645.78亿元人民币；上年净利润为1,708亿元，增速为0.74%。汤森路透I/B/E/S综合多名分析师预测的净利为1,667亿元。
年报并显示，报告期末不良贷款总额1,460.03亿元，比上年末增加151.06亿元；核心一级资本充足率11.37%，资本充足率为14.28%，上年末分别为11.10%和14.06%；不良贷款拨备覆盖率为162.82%，上年末则为153.3%；净息差为1.83%，比上年下降0.29个基点。（完）
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(发稿 李铮；审校 林高丽)
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
路透上海5月24日 - 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。