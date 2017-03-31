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中国财经 | 2017年 3月 31日 星期五 17:14 BJT

中行去年净利同比下降3.67% 不良贷款率升至1.46%

路透上海3月31日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)周五公布，去年股东应享税后净利润同比下降3.67%，略低于市场预期；年末不良贷款率为1.46%，比上年末升0.03个百分点。

刊登在香港联交所的年报显示，该行去年实现归属股东应享税后净利润为1,645.78亿元人民币；上年净利润为1,708亿元，增速为0.74%。汤森路透I/B/E/S综合多名分析师预测的净利为1,667亿元。

年报并显示，报告期末不良贷款总额1,460.03亿元，比上年末增加151.06亿元；核心一级资本充足率11.37%，资本充足率为14.28%，上年末分别为11.10%和14.06%；不良贷款拨备覆盖率为162.82%，上年末则为153.3%；净息差为1.83%，比上年下降0.29个基点。（完）

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(发稿 李铮；审校 林高丽)
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