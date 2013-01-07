美国银行将支付房利美36亿美元以和解抵押贷款诉讼

德国智库称美国政策不确定及英退谈判可能令德国经济前景蒙阴
路透柏林4月12日 - 德国五家主要经济智库周三表示，美国可能采取保护主义政策的不确定性，以及英国退欧谈判缺乏能见度，可能令德国经济前景蒙阴。
路透1月7日 - 美国银行(BAC.N)表示,该公司与房利美FNMA.OB达成了总金额36亿美元和解,以解决出售及交割住宅抵押贷款相关债权.
美国银行表示,该行也已经与两个团体达成协议,出售其约3,060亿美元的住宅抵押贷款服务权.
在和解消息出炉后,美国银行盘前股价上涨1.8%.(完)
(编译 张明钧; 审校 王冠中)
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