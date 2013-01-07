版本:
中国
国际财经 | 2013年 1月 8日 星期二 07:23 BJT

美国银行将支付房利美36亿美元以和解抵押贷款诉讼

路透1月7日 - 美国银行(BAC.N)表示,该公司与房利美FNMA.OB达成了总金额36亿美元和解,以解决出售及交割住宅抵押贷款相关债权.

美国银行表示,该行也已经与两个团体达成协议,出售其约3,060亿美元的住宅抵押贷款服务权.

在和解消息出炉后,美国银行盘前股价上涨1.8%.(完)

(编译 张明钧; 审校 王冠中)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐