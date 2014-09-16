中行和农行优先股发行申请均获证监会审核通过

路透上海9月16日 - 中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)周二公告称，证监会已审核通过其优先股发行申请；中国银行(3988.HK)(601988.SS)亦公告称，其境内非公开发行优先股申请获证监会通过。

中国证券报今日并援引农行人士表示，在获得证监会正式发行批文后，将在市场条件具备的情况下，尽早完成发行，并预计此次优先股发行后，农行依靠利润留存能够持续满足一级资本补充需要，在监管政策和外部环境不发生重大变化的情况下，未来一段时间不会进行股权再融资。

农行人士称，根据测算，发行800亿元人民币优先股能提升农行一级资本充足率约0.83个百分点，接近可比同业的平均水平。从市场容量看，目前国内固定收益产品市场一年可容纳数千亿元的发行规模，因此优先股有望获得较多认购。

农行和中行的优先股方案此前均已获银监会批准，中行除计划在国内发行至多600亿元人民币优先股外，还计划在境外发行不超过65亿美元的优先股，境外优先股发行方案上周五亦获银监会批准；农行则计划发行不超过800亿元优先股，获证监会批准后，农行将启动年内首批不超过400亿元优先股的计划。

9月初农行高层曾表示，9月和10月都有优先股好的发行窗口，未来还会视情况会考虑在香港发行优先股。

目前除农行和中行外，工行(1398.HK)(601398.SS)、平安银行(000001.SZ)、浦发银行(600000.SS)和兴业银行(601166.SS)等多家银行也公布了优先股发行方案，总的计划募资达到2,650亿元。(完)

(发稿 丁淑琴； 审校 张喜良)

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