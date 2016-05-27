中行发行首单公司不良资产ABS 优先档发行价格3.42%

路透北京5月26日 - 中国信贷资产证券化业务试点重启后，首单公司不良贷款资产支持证券--中国银行(3988.HK)(601988.SS)“中誉一期”成功薄记发行，其中优先档发行金额2.35亿元，占比78%，评级AAA，发行价格为3.42%，全场认购倍率3.07；次级档最终定价水平为101，实现溢价发行。

基础资产方面，入池资产为中行的次级和可疑类对公贷款，其中次级类贷款涉及41户借款人，未偿本息余额约12.1亿元，占比96.69%；可疑类贷款涉及1户借款人，未偿本息余额4,146万元，占比3.31%。

中行称，项目内基础资产抵质押物变现能力强，其中含抵质押物资产笔数占比超过90%，多为住宅及商业用地资产。

现金流方面，评估报告显示，截至本期产品基准日，本息合计人民币12.54亿元，预计未来5年可回收4.2亿元；封包期内，实际已回收金额约1.8亿元，降低了未来基础资产回收不确定性可能造成的影响。

值得注意的是，本期证券由发起机构以外的次级档投资者担任流动性支持机构，这是资产证券化自扩大试点以来，首次引入非发起机构的次级投资者提供证券优先档的差额补足。

中行2016年一季报显示，截至3月末，该行不良贷款率为1.43%，与2015年末持平；集团不良贷款总额1,358.29亿元，较去年末增加49.32亿元。

中国股份制银行--招商银行(600036.SS)同日宣布，该行“和萃2016年第一期不良资产支持证券”在银行间债券市场成功发行。（完）