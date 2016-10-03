中银航空租赁与国航订立融资租赁协议 目录价超过15美元

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港10月3日 - 以自有飞机计亚洲最大的飞机经营性租赁公司--中银航空租赁(2588.HK)周一称，与中国国航(0753.HK)(601111.SS)订立一项融资租赁协议，目录价超过15亿美元。
这家中国银行(3988.HK)(601988.SS)的分支今早在联交所一份公告称，与国航订立协议，同意向国航购买三架新波音B777-300ER及两架新空客A330-300飞机，并于交付后向国航租回各飞机，目录价合共约15.32亿美元，实际价格基于保密条文不予披露，但低于目录价格。
中银航空租赁表示，预期于今年12月31日前提取该飞机并完成交易事项。
于今年6月末，该公司拥有、管理或已订购483架飞机。
香港时间10:19，该股升0.25%，报40港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。