中银航空租赁与国航订立融资租赁协议 目录价超过15美元

路透香港10月3日 - 以自有飞机计亚洲最大的飞机经营性租赁公司--中银航空租赁(2588.HK)周一称，与中国国航(0753.HK)(601111.SS)订立一项融资租赁协议，目录价超过15亿美元。

这家中国银行(3988.HK)(601988.SS)的分支今早在联交所一份公告称，与国航订立协议，同意向国航购买三架新波音B777-300ER及两架新空客A330-300飞机，并于交付后向国航租回各飞机，目录价合共约15.32亿美元，实际价格基于保密条文不予披露，但低于目录价格。

中银航空租赁表示，预期于今年12月31日前提取该飞机并完成交易事项。

于今年6月末，该公司拥有、管理或已订购483架飞机。

香港时间10:19，该股升0.25%，报40港元。（完）

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