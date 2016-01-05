中国银行聘请高盛任中银航空租赁30亿美元IPO保荐人

路透新加坡1月5日 - 据知情人士透露，中国银行(601988.SS)已聘请高盛(GS.N)和中银国际担任旗下中银航空租赁香港首次公开发行(IPO)事宜的联席保荐人，此次IPO有望筹资约30亿美元。

这些知情人士称，中国银行计划在今年第二季启动中银航空租赁的IPO交易。此次IPO料将成为全球航空租赁领域最大的上市交易之一。

他们表示，摩根士丹利(MS.N)已被聘为该IPO的联席全球协调行，并称交易的最终价值可能会随市况发生变动。由于信息并未公开，这些知情人士拒绝具名。

高盛和中银航空租赁拒绝置评。中国银行及其投行部门--中银国际拒绝立即置评，同时记者未能立即联系到摩根士丹利予以置评。

中银航空租赁的机队拥有约250架飞机，为亚洲第二大航空租赁公司，仅次于日本的SMBC Aviation Capital。

知情人士还表示，中银航空租赁竞争对手、由国有控股国家开发银行所有的国银金融租赁股份有限公司(简称国银租赁)计划通过IPO筹资10亿美元，时间也定在2016年第二季。(完)