中国银行聘请高盛任中银航空租赁30亿美元IPO保荐人

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透新加坡1月5日 - 据知情人士透露，中国银行(601988.SS)已聘请高盛(GS.N)和中银国际担任旗下中银航空租赁香港首次公开发行(IPO)事宜的联席保荐人，此次IPO有望筹资约30亿美元。
这些知情人士称，中国银行计划在今年第二季启动中银航空租赁的IPO交易。此次IPO料将成为全球航空租赁领域最大的上市交易之一。
他们表示，摩根士丹利(MS.N)已被聘为该IPO的联席全球协调行，并称交易的最终价值可能会随市况发生变动。由于信息并未公开，这些知情人士拒绝具名。
高盛和中银航空租赁拒绝置评。中国银行及其投行部门--中银国际拒绝立即置评，同时记者未能立即联系到摩根士丹利予以置评。
中银航空租赁的机队拥有约250架飞机，为亚洲第二大航空租赁公司，仅次于日本的SMBC Aviation Capital。
知情人士还表示，中银航空租赁竞争对手、由国有控股国家开发银行所有的国银金融租赁股份有限公司(简称国银租赁)计划通过IPO筹资10亿美元，时间也定在2016年第二季。(完)
(编译 刘秀红；审校)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)