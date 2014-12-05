中国银行今年前11个月在亚太地区牵头行排名中居首--TRLPC

京津冀城际铁路发展基金设立 初期规模600亿元--报载
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
路透香港12月5日 - 汤森路透旗下基点报导称，截至11月30日，有两家中资银行在亚太(除日本外)地区牵头行排名榜单上名列前茅。
按交易数额计算，中国银行以7.3%的市场份额在亚太区位居榜首。虽然中国银行安排的交易中，有超过70%都来自于中国，但其最大的五项交易中有四项都不在中国。其中包括51亿美元的澳洲Roy Hill铁矿石项目融资贷款；用于支持电能实业(Power Assets Holdings)分拆香港电灯的370亿港元(47亿美元)定期贷款案；此外还有澳门威尼斯人酒店37亿美元贷款的修订及延期协议，以及一笔15.96亿美元六年期新的循环贷款。
位居次席的是中国工商银行，其市场份额占到6.9%，交易额接近280亿美元。实际上，今年前11个月中国工商银行安排的交易数量要多于中国银行。
与此同时，澳新银行和西太平洋银行这两家澳洲银行分列第三和第五。两家银行均是Roy Hill铁矿石项目融资贷款案以及香港电灯拆分案的安排行。
日本三井住友银行排名第10，以143项交易占得3%的市场份额。(完)
(编译 洪曦; 审校 李爽)
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